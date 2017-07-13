Турчинов предложил активнее искать врагов Украины для обмена на наших заложников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости нарастить усилия по выявлению агентуры РФ и российских военных преступников для обмена на украинцев, захваченных Россией в качестве заложников.

Об этом он сказал по случаю дня рождения незаконно удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова.

"Не хватает аргументов, чтобы заставить РФ освободить захваченных заложников? Необходимо их находить, усилив усилия контрразведки и военных, в выявлении российской агентуры, военных преступников и коллаборационистов, которых можно обменять на наших патриотов", - заявил Турчинов.

"Третий год Сенцов встречает день рождения в застенках российского гестапо. С первого дня ареста он держался мужественно и достойно. Его не смогли сломить ни пытки, ни посулы освобождения в обмен на сотрудничество, поэтому российская ФСБ не делала из его процесса телевизионного шоу, поэтому его продолжают держать за решеткой", - сказал глава СНБО.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был похищен в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвиняли в якобы подготовке терактов во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.