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Главная » Страна » Турчинов предложил активнее искать врагов Украины для обмена на наших заложников

Турчинов предложил активнее искать врагов Украины для обмена на наших заложников

Турчинов предложил активнее искать врагов Украины для обмена на наших заложников
Александр Турчинов / Фото: УНИАН

Секретарь Совбеза высказался по случаю дня рождения незаконно удерживаемого в российской колонии режиссера Олега Сенцова

13.07.17 142
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости нарастить усилия по выявлению агентуры РФ и российских военных преступников для обмена на украинцев, захваченных Россией в качестве заложников.

Об этом он сказал по случаю дня рождения незаконно удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова. 

"Не хватает аргументов, чтобы заставить РФ освободить захваченных заложников? Необходимо их находить, усилив усилия контрразведки и военных, в выявлении российской агентуры, военных преступников и коллаборационистов, которых можно обменять на наших патриотов", - заявил Турчинов.

"Третий год Сенцов встречает день рождения в застенках российского гестапо. С первого дня ареста он держался мужественно и достойно. Его не смогли сломить ни пытки, ни посулы освобождения в обмен на сотрудничество, поэтому российская ФСБ не делала из его процесса телевизионного шоу, поэтому его продолжают держать за решеткой", - сказал глава СНБО.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был похищен в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвиняли в якобы подготовке терактов во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

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