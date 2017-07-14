Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В аннексированном Крыму просят разъяснений, как быть с Меджлисом после решения суда ООН

В аннексированном Крыму просят разъяснений, как быть с Меджлисом после решения суда ООН

В аннексированном Крыму просят разъяснений, как быть с Меджлисом после решения суда ООН
Фото из открытых источников

Ответ на этот вопрос должен дать оккупационный "Верховный суд"

14.07.17 739
000

Российская прокуратура аннексированного Крыма просит подконтрольный Кремлю "Верховный суд" полуострова объяснить, как действовать в отношении Меджлиса крымскотатарского народа после решения Международного суда ООН о снятии запрета на его деятельность.

Документы разместил на своей странице в Facebook крымский активист Нариман Джелял, которому также пришла копия запроса, поскольку он был представителем ответчика во время суда о запрете Меджлиса.

"Вместо того, чтобы приступить к исполнению международных обязательств российские власти в лице крымской прокуратуры спустя почти три месяца только обращается за разъяснениями", - написал он.

В свою очередь народный депутат Украины и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии под постом активиста отметил, что ожидает от России очередного гибридного решения.

"Не выполнить решение Международного суда ООН Россия, оккупировавшая Крым, не может. Но и выполнять это решение в части отмены запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа не будет. Соответственно - ожидаем некий гибрид. Но очередным циничным шулерством России не удастся обмануть Международный суд ООН", - подчеркнул Чубаров.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд отметил, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничений относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
СМИ: Siemens утверждает, что в контракте прописан запрет на установку турбин в КрымуСМИ: В Крыму обнаружили еще две газовые турбины, возможно, произведенные SiemensСМИ: Еще один "крымский диверсант" пошел на сделку с российским следствием

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2642
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 6278
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 23409
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 3439
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 1539
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2621
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1352
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 4610
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1358
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2480
  1. Американские конвертопланы прилетели в Украину 3954 / 4392
  2. Под Радой произошли столкновения 3237 / 3515
  3. Украинский солдат получил год дисбата 2599 / 2928
  4. Ирландцы не пройдут. Кто виноват в срыве переговоров Борисполя с Ryanair 2028 / 2294
  5. Протестующие во главе с Волынцом забаррикадировались в Минздраве и объявили голодовку 1892 / 2126
  6. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 1848 / 10957
  7. У запорожской пенсионерки обнаружилось два миллиона гривен 1842 / 2230
  8. Казнить, нельзя помиловать. Как Рада лишала неприкосновенности Михаила Добкина 1759 / 2453
  9. В Германии впервые обнаружили памятники над захоронениями времен каменного века 1744 / 1966
  10. Депутаты Соболев и Ляшко подрались возле заблокированной трибуны парламента 1734 / 1915
  1. Ирландцы не пройдут. Кто виноват в срыве переговоров Борисполя с Ryanair 13 / 2294
  2. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 12 / 4986
  3. Сотворение себя. На чём должно строиться образование 12 / 1593
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 9 / 1462
  5. Ryanair отказался возобновлять переговоры по "Борисполю" 7 / 10957
  6. Ощадбанк: После хакерской атаки активизировались телефонные мошенники 6 / 1034
  7. Аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с Ryanair 6 / 652
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 6 / 1023
  9. Евросоюз изменил официальную позицию по антикоррупционному суду в Украине 5 / 364
  10. Украинский народ выдал на партийные нужды парламентариев более 100 млн грн 5 / 339
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.