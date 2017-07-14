В аннексированном Крыму просят разъяснений, как быть с Меджлисом после решения суда ООН

Российская прокуратура аннексированного Крыма просит подконтрольный Кремлю "Верховный суд" полуострова объяснить, как действовать в отношении Меджлиса крымскотатарского народа после решения Международного суда ООН о снятии запрета на его деятельность.

Документы разместил на своей странице в Facebook крымский активист Нариман Джелял, которому также пришла копия запроса, поскольку он был представителем ответчика во время суда о запрете Меджлиса.

"Вместо того, чтобы приступить к исполнению международных обязательств российские власти в лице крымской прокуратуры спустя почти три месяца только обращается за разъяснениями", - написал он.

В свою очередь народный депутат Украины и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии под постом активиста отметил, что ожидает от России очередного гибридного решения.

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"Не выполнить решение Международного суда ООН Россия, оккупировавшая Крым, не может. Но и выполнять это решение в части отмены запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа не будет. Соответственно - ожидаем некий гибрид. Но очередным циничным шулерством России не удастся обмануть Международный суд ООН", - подчеркнул Чубаров.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд отметил, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничений относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.