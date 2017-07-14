Больше всего – в категории "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов"

В Украине были зафиксированы 122 случая нарушения свободы слова с начала 2017 года. Об этом сообщает Институт массовой информации (ИМИ) со ссылкой на ежемесячный мониторинг "Барометр свободы слова".

За аналогичный период 2016 года эксперты ИМИ зафиксировали 129 случаев нарушений свободы слова.

Согласно информации ИМИ, если считать вместе с оккупированными территориями Донбасса и Крымом, количество нарушений с начала года составляет 132 (за аналогичный период 2016 – 154).

Наибольшее количество нарушений за 6 месяцев 2017 года было зафиксировано в категории "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" – 42 случая (за тот же период 2016 года – 46 случаев).

На втором месте по количеству нарушений оказалась категория "ограничения доступа к публичной информации". С начала года было зафиксировано 17 случаев нарушений, связанных с доступом к информации, а за тот же период 2016 было зафиксировано 9 таких случаев.

В тройку лидеров по количеству нарушений также вошли угрозы журналистам (14 случаев), однако количество угроз существенно уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (24 случая).

В общем, в І полугодии 2017 года, случаи нарушений свободы слова произошли в 20 областях Украины. Больше количество таких нарушений зафиксировано в Киеве и области – 30 случаев, в Полтавской области – 12 случаев, а также в Одесской и Николаевской областях – по 9 случаев соответственно.