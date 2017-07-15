Футбол в Одессе будет охранять спеназ

Правопорядок во время сегодняшнего матча за Суперкубок Украины по футболу, который состоится в Одессе, будут обеспечивать свыше тысячи правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
За трофей сразятся столичное "Динамо" и донецкий "Шахтер".
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Для обеспечения публичного порядка будут дополнительно задействованы подразделения патрульной полиции, Нацгвардии и спецназа.
Игра пройдет на одесском стадионе "Черноморец".
Напомним, начало поединка - в 21:00.