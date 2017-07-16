В понедельник в Украине станет теплее

В понедельник, 17 июля, на территорию Украины придут более теплые воздушные массы, прогнозирует Gismeteo.

Ожидается облачная с прояснениями погода, в основном без существенных осадков. Лишь на востоке и в Одесской области пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

Температура воздуха ночью составит +7...+14 градусов, на юге и востоке – местами до +20 градусов, максимально днем +22...+27 градусов, в южных и восточных областях +23...+31 градусов.

В Киеве понедельник будет облачно с прояснениями, утром ожидается ясное небо, после полудня его затянет облаками, но осадки не предвидятся.

Термометры в течение суток покажут +12...+23 градуса.