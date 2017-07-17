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Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины

Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины
Getty Images

Льготы для украинских производителей будут действовать три года

17.07.17 449
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Совет Европейского Союза утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

Соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, сообщает УНИАН.

Ранее это решение было утверждено Европейским парламентом.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как ранее это предлагалось Еврокомиссией. В частности, мочевина из предложений исключена.

Итак, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

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