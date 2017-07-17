В Евросоюзе утверждают, что не меняли позицию по борьбе с коррупцией в Украине

Позиция Европейского союза о необходимости борьбы с коррупцией в Украине не менялась. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на встрече с депутатами и представителями гражданского общества, говорится на странице представительства ЕС в Facebook.

Посол заверил, что в позиции ЕС по борьбе с коррупцией, которую следует ускорить и интенсифицировать, не произошло никаких изменений.

"ЕС внимательно следил за процессом создания надлежащих судебных инструментов для судебного разбирательства коррупционных правонарушений, согласно закону Украины о судоустройстве и статусе судей, принятого в прошлом году. Мы и дальше подчеркиваем необходимость создания независимого, эффективного судебного органа с необходимыми полномочиями и необходимыми ресурсами для борьбы против коррупции. Мы призываем к прозрачному и независимому процессу создания этого органа и отбора специализированных судей", - заявил Мингарелли.

В начале сентября состоится круглый стол по следующим шагам в создании надлежащих институтов, нацеленных на привлечение коррупционеров к ответственности.

Напомним, по итогам саммита Украина-ЕС президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда.

В ЕС после этого объяснили, что Юнкер выступает за создание необходимых органов для борьбы с коррупцией в Украине и не отрицал создания отдельного антикоррупционного суда, поддержав специальную антикоррупционную палату в рамках имеющейся судебной системы.