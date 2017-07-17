Укроборонпром в 2016 году нарастил экспорт на четверть

Государственный концерн "Укроборонпром" в 2016 году увеличил экспорт украинских вооружений на 25%.
Об этом в понедельник сообщил заместитель генерального директора по развитию концерна Артур Херувимов, сообщает Укринформ.
"За прошлый год мы (Укроборонпром, - ред.) нарастили наш экспорт на 25% - с 570 млн долларов до 770 млн долларов", - отметил Херувимов.
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По его словам, такой результат достигнут благодаря системному сотрудничеству, системной работе на международных рынках с международными партнерами.
Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" предложил 16 странам сотрудничество с украинским военно-промышленным комплексом.