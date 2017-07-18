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Главная » Страна » Захарченко и Плотницкий заявили о начале создания "Малороссии"
Ситуация в Донбассе

Захарченко и Плотницкий заявили о начале создания "Малороссии"

Захарченко и Плотницкий заявили о начале создания "Малороссии"

"Столица" будет в Донецке

18.07.17 626
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Главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" 18 июля заявили о начале создания "государства Малороссии".

Соответствующее заявление размещено на одном из интернет-ресурсов боевиков.

Во время встречи в оккупированном Донецке "и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР" Александр Тимофеев зачитал так называемый конституционный акт новообразования.

В тексте говорится, что представители 19 регионов Украины за исключением Крыма заявляют о создании "нового государства, которое является правопреемницей" Украины. По их словам, квазигосударство будет носить название "Малороссия", а ее "столица" будет находится в Донецке.

Также сообщается, что перед этим главарь донецких боевиков Александр Захарченко выступил перед собравшимися с обоснованием необходимости создания "Малороссии".

Напомним, патруль ОБСЕ не смог доехать в Светлодарск из-за мин.

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