Украина находится рядом с Сирией, Сомали и Нигерией по уровню вакцинации

В прошлом году один из каждых 10 новорожденных не получили ни одной прививки

В мировом рейтинге показателей вакцинации детей Украина входит в восьмерку стран с самыми низкими показателями.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В прошлом году почти 13 миллионов младенцев оказались не защищены от опасных инфекций.

"В восьми странах охват АКДС 3 был менее 50%, включая Центральноафриканскую Республику, Чад, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Сомали, Южный Судан, Сирию и Украину", - говорится в сообщении.

Отметим, что АДКС (международная аббревиатура DTP) - это комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша.

В 2016 году 12, 9 миллионов младенцев во всем мире (один из каждых 10 новорожденных) не получили ни одной прививки.

Напомним, Всемирный банк посчитал, во сколько Украине обходится "неудовлетворительная медицина".