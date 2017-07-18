В Украине появится Совет премьер-министров

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил создать Совет премьер-министров Украины с участием экс-глав правительств для решения стратегических вопросов развития страны.

Об этом премьер заявил на торжественном заседании Кабинета министров, посвященном 100-летию правительства Украины.

"Нужно создать, если будет ваше согласие, совет премьер-министров, на котором можно было бы рассматривать вопросы, которые являются стратегически важными для развития нашего государства", - сказал Гройсман.

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Позднее соответствующее протокольное решение о создании консультативного совета премьер-министров было принято на торжественном заседании правительства.

"Такое решение - отличный механизм обмена опытом, накопленным за 25 лет независимости нашего государства", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, Владимир Гройсман в 2016 году сменил на посту главы правительства Арсения Яценюка.

