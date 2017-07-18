Украина поможет тушить пожары в Черногории

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины оказать необходимую помощь и направить в страну украинский пожарный самолет Ан-32П. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Прошу направить в Черногорию пожарный самолет Ан-32П для тушения лесных пожаров в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф между правительством Украины и правительством Черногории", - говорится в поручении.

Сообщается, что запрос поступил 18 июля.

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Напомним, власти Черногории обратилась с просьбой о международной помощи для борьбы с пожарами, вспыхнувшими вдоль побережья Адриатики.