Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украина поможет тушить пожары в Черногории

Украина поможет тушить пожары в Черногории

Украина поможет тушить пожары в Черногории
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Гройсман распорядился направить на Балканы пожарный самолет Ан-32П

18.07.17 184
1200

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины оказать необходимую помощь и направить в страну украинский пожарный самолет Ан-32П. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Прошу направить в Черногорию пожарный самолет Ан-32П для тушения лесных пожаров в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф между правительством Украины и правительством Черногории", - говорится в поручении.

Сообщается, что запрос поступил 18 июля.

Напомним, власти Черногории обратилась с просьбой о международной помощи для борьбы с пожарами, вспыхнувшими вдоль побережья Адриатики.

12
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Украине появится Совет премьер-министровВ Киеве горело Лукьяновское СИЗОЧерногория просит ЕС помочь в борьбе с пожарами

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1436
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 2120
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 970
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2313
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3445
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 5993
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 539
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1479
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3202
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 2026
  1. Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче" 2672 / 3003
  2. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 2283 / 2533
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 2025 / 3048
  4. Рева рассказал, как будет происходить осовременивание пенсий 1673 / 1862
  5. Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и Плотницкого 1660 / 1938
  6. Операция "Возмездие". 6 крупнейших катастроф, когда гражданские самолёты были сбиты военными 1644 / 6946
  7. Уполномоченного по правам украинцев назначили во Вроцлаве 1487 / 1577
  8. В Киеве безопасно купаться только на двух пляжах 1066 / 1181
  9. Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись 942 / 1077
  10. Украине не хватает на зарубежные покупки 1,7 миллиардов долларов 939 / 990
  1. Уполномоченного по правам украинцев назначили во Вроцлаве 14 / 1577
  2. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 8 / 3202
  3. Запад-2017. Хотят ли русские войны… 7 / 3993
  4. Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины 7 / 969
  5. Тени зарытых предков. Истории трёх археологов, которые пытаются услышать древний Киев 6 / 10219
  6. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 5 / 43231
  7. Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись 5 / 1077
  8. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 4 / 2533
  9. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 4 / 3048
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 4 / 2026
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.