Несмотря на госпитализацию солиста в Минске, в Киев коллектив легендарной рок-группы Depeche Mode прибыл в полном составе.
Снять первые секунды пребывания рокеров в Украине удалось ТСН.
19 июля в рамках мирового тура Global Tour Spirit Depeche Mode выступят с концертом в Киеве. Грандиозный концерт состоится на НСК "Олимпийский" в 19:45.
Накануне стало известно, что выступление Depeche Mode в Киеве могло не состояться. 17 июля концерт в Минске пришлось отменить. А все потому, что фронтмена группы Дэйва Гаана госпитализировали в одну из больниц белорусской столицы с кишечным расстройством.