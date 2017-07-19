Украина должна заплатить до 2019 года $11 миллиардов

До 2019 года Украина должна выплатить по внешним обязательствам $11 млрд.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью finbalance.

"Есть разные оценки суммы выплат, поскольку существует вопрос, что именно учитывать. Есть выплаты Минфина по внешнему долгу, Нацбанка - по обязательствам перед МВФ, выплатам госкомпаний, выплаты по валютным ОВГЗ. В общем, до 2019 года нам нужно будет уплатить около $11 млрд. Однако, если посмотреть на остаток финансирования по программе МВФ (около $10 млрд), то выплаты не выглядят неподъемными". – объяснил он.

По его словам, риски 2019-2020 годов не выглядят такими значительными, если принять во внимание возможности привлечения капитала на международных рынках, программы со Всемирным банком, ЕБРР, Евросоюзом и другие.

Напомним, самые крупные банки-банкроты должны государству и вкладчикам более 144 млрд грн.