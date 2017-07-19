Сурков назвал полезным хайпом заявление о создании "Малороссии"

Донбасс, по мнению помощника президента РФ, таким образом дал понять, что воюет за целостность Украины

Помощник президента РФ Владислав Сурков встретился 19 июля с экспертным сообществом для обсуждения инициативы властей "Донецкой народной республики" по созданию нового государства - "Малороссия".

В ходе встречи Сурков высказал мнение, что Донбасс таким образом якобы дал понять, что воюет за целостность Украины, а потому инициатива может быть полезна.

Об этом сообщил в одном из российских СМИ участвовавший в совещании глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Также в ходе заседания было отмечено, что любая война сопровождается идеологическим противостоянием, в котором используются слоганы и утопии.

"У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон", — передает слова Суркова политолог.

Напомним, Маккейн назвал заявление о "Малороссии" прямой ответственностью Путина.