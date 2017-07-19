В Минске призвали Россию осудить провозглашение "Малороссии"

На встрече Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе украинская сторона призвала Россию осудить заявления боевиков о создании "Малороссии". Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Трехсторонняя контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат Минским соглашениям. В этом контексте призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением Минских соглашений", - написала она.
Напомним, 19 июля главарь "ДНР"Александр Захарченко заявил о начале создания "государства Малороссии". Позже руководство террористов "ЛНР" заявило, что не имеет отношения к этому решению.