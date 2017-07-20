Приватизации "Магистральных газопроводов Украины" не будет, - Кабмин

Кабмин внес ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Целью деятельности ПАО "Магистральные газопроводы Украины", согласно уставу, является обеспечение бесперебойной транспортировки природного газа магистральными газопроводами, эффективной эксплуатации, управления объектами магистрального трубопроводного транспорта и развития газотранспортной системы.
Ожидается, что ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в 4-м квартале этого года получит наблюдательный совет, который будет состоять из семи членов: четырех независимых и трех представителей государства.
Напомним, Фонд госимущества хочет продать Криворожскую ТЭЦ и Киевпассервис.