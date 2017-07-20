В зоне АТО погибли девять украинских военнослужащих

"После 4:00 российско-оккупационные войска открыли мощный огонь из минометов, артиллерии калибра 122 мм, танков и установок "Град-П" в районе Красногоровки. По предварительной информации, украинские войска во время этого обстрела понесли тяжелые потери. Четверо военнослужащих погибли, двое – получили ранения", - заявил Лысенко.

Он добавил, что сегодня еще один украинский военный погиб в Новгородском.

"Кроме этого, еще один украинский воин погиб во время обстрела Новгородского, что на Донецком направлении", - отметил спикер Минобороны.

Лысенко добавил, что вчера один украинский военный погиб в районе Марьинки в результате обстрела. Кроме того, накануне в районе Новотошковского на взрывном устройстве подорвалась группа военнослужащих. Так, в результате взрыва трое украинских военных погибли, еще трое – получили ранения.

Напомним, в Минске призвали Россию осудить провозглашение "Малороссии".