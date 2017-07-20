Кабмин профинансирует "Доступные лекарства" еще на 200 млн грн, - Розенко

Кабинет министров Украины дополнительно выделит 200 млн грн на финансирование программы "Доступные лекарства". Об этом в ходе селекторного совещания сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает РБК-Украина.

"На сегодня программа "Доступные лекарства" насчитывает 160 бесплатных или с незначительной доплатой лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и диабета. Хочу сообщить, что, как мы и обещали, данная программа будет расширена, и сегодня формируется новый реестр лекарственных препаратов стоимостью 200 млн грн", - заявил он.

Также Розенко отметил, что уже поданы предложения приблизительно на 210 препаратов. Таким образом реестр, который действует сегодня, будет расширен еще минимум на 50 единиц в ближайшее время. Обновленный список лекарственных препаратов планируется обнародовать до 5 августа 2017 года.

Напомним, 1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только по правильно выписанному рецепту.