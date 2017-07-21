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Видео Нобелевский лауреат: Украина дает мне надежду

<span class="label red">Видео</span> Нобелевский лауреат: Украина дает мне надежду
Роалд Хоффман / Фото: EPA

Лауреат Нобелевской премии по химии 1981 года Роалд Хоффман записал видеообращение к жителям Золочева

21.07.17 737
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Выдающийся химик, лауреат Нобелевской премии 1981 года  "За разработку теории протекания химических реакций" Роалд Хоффман записал видеообращение к украинцам.

В нем ученый рассказал об истории своей семьи и о том, как ему и его матери удалось спастись во время Холокоста.

"Украина - это независимая, демократическая, экономически развитая страна, где пожилые люди могут иметь достойную жизнь, а молодежь - стремиться к лучшему. Конечно, это не просто. Надо было уничтожить остатки советского правления, коррупции, а в недавнее время - и российской агрессии. Но именно это вы и делаете сейчас, и оно дает мне надежду", - сказал он.

Отметим, Роалд Хоффман родился в польском городе Злочув (с 1939 года Золочев, Львовская область Украины) в еврейской семье инженера, выпускника Львовского политехнического института Гилеля Сафрана и учительницы Клары Розен.

Во время Второй мировой войны семья Хоффмана попала в нацистское гетто, затем в трудовой лагерь. Отец тайно вывез Роалда вместе с матерью из лагеря в начале 1943 года. До конца немецкой оккупации Роалд и Клара жили в украинском селе Унив, где их прятал на чердаке школы украинский учитель Николай Дзюк. Гилель Сафран оставался в лагере и организовал попытку мятежа, которая была раскрыта. Он был убит нацистами и их пособниками в июне 1943 года.

После освобождения Красной армией в июне 1944 года Хоффман с матерью переехал в Перемышль (Пшемысль), а затем в Краков, где пошел в школу. Его мать снова вышла замуж, и Павел Хоффман стал приемным отцом для Роалда. (Павел Хоффман умер за два дня до получения Нобелевской премии Роалдом).

В 1946 году они переехали из Польши в Чехословакию. Оттуда - в лагерь для перемещенных лиц Биндермихль, который находился около Линца, в Австрии. В 1947 году они отправились в другой лагерь — близ города Аален в Германии, затем переехали в Мюнхен. Через два года они уже были в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, скончался Нобелевский лауреат премии мира.

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