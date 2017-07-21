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Отныне в вузах Украины "специалистов" готовить не будут

Отныне в вузах Украины "специалистов" готовить не будут
Иллюстративное фото

Кабмин озвучил объем госзаказа на вступительную кампанию-2017

21.07.17 2804
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Кабмин обнародовал объемы госзаказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров в 2017 году.

Соответствующее постановление  № 511 от 12 июля 2017 года обнародовано 21 июля 2017 года в газете "Урядовий кур’єр" и на Правительственном портале.

Согласно документу объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров в 2017 году составляют 212 тысяч 970 мест, в том числе по дневной форме обучения (с отрывом от производства) - 190 тыс. 359 мест.

По образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" объем госзаказа составляет 57 175 мест (на дневную форму обучения - 52 299); бакалавр - 82 693 мест (74 711); магистр на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра - 62 281 места (53 350); магистр на основе полного общего среднего образования - 5931 место.

Объем госзаказа в аспирантуру составляет 4 422 места, из которых 3 600 - по дневной форме обучения.

Объем госзаказа в докторантуру правительство установило на уровне 468 мест.

По образовательно-квалификационным уровням "Специалист на основе полного общего среднего образования" и "Специалист на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра" в 2017 году прием не будет осуществляться.

Всего в государственном бюджете на финансирование государственного заказа в 2017 году предусмотрено 23 691 959,8 тыс. грн. В том числе на подготовку специалистов, научно-педагогических кадров, - 22 148 977,2 тыс. грн; на подготовку рабочих кадров – 381 215,6 тыс. грн; на повышение квалификации и переподготовку кадров – 1 161 767,1 тыс. грн.

Напомним, по данным Министерства образования и науки, увеличены объемы государственного заказа на бакалаврат на естественные, технические и аграрные специальности. В частности, "Физика и астрономия", "Прикладная физика и наноматериалы", "Математика", "Микро- и наносистемная техника", "Биотехнологии и биоинженерия", "Атомная энергетика", "Агрономия", "Защита и карантин растений", "Лесное хозяйство".

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