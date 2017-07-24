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Игра на публику. Как расследуют громкие уголовные дела последних двух лет

Игра на публику. Как расследуют громкие уголовные дела последних двух лет

В конце июня в центре столицы взорвали автомобиль c Максимом Шаповалом, командиром спецназа Главного управления разведки Минобороны. Фокус разобрался, на какой стадии расследование других громких уголовных дел последних двух лет

Диана Давитян - 24.07.17 418
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Дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова

Одной из первых крупных рыб, попавшихся на удочку новых антикоррупционных органов, стал Роман Насиров, глава Государственной фискальной службы. В марте задержание главного налоговика страны детективами НАБУ и последующий суд для избрания ему меры пресечения стали телевизионным шоу в прямом эфире. По версии правоохранителей, глава ГФС принимал незаконные решения о реструктуризации налоговых долгов предприятий, подконтрольных беглому народному депутату Александру Онищенко, в результате чего Украина потеряла около $3 млрд. Залог в сумме 100 млн грн за Романа Насирова внесла его супруга, после чего отстранённый от должности глава ГФС вышел из-под стражи и теперь спокойно может перемещаться по стране. Недавно Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины. На запрос Фокуса о том, когда же его будут судить, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре ответили, что досудебное расследование закончится в ближайшее время, после получения вывода экспертов.

Дело экс-депутата Николая Мартыненко

Ещё одним эффектным шоу средь бела дня детективы НАБУ отличились в апреле, задержав бывшего народного депутата от «Народного фронта» Николая Мартыненко. По версии прокуроров САП, с 2013-го по 2016 год он был причастен к созданию преступной группировки. Пользуясь служебным положением, подконтрольная Мартыненко, по мнению следователей, компания нанесла ущерб государству более чем на $17 млн. Сам бывший депутат называет дело политически ангажированным и обвиняет директора НАБУ Артёма Сытника в желании попиариться за его счёт. После задержания суд отпустил Мартыненко под личное поручительство народных депутатов и министров. Список тех, кто за него заступился, состоит из 21 фамилии, среди которых министры Лилия Гриневич, Владимир Омелян, Игорь Жданов, замглавы ЦИК Андрей Магера, а также народные депутаты Георгий Логвинский, Максим Поляков, Павел Пинзеник. В САП говорят, что дело Мартыненко всё ещё находится на стадии досудебного расследования.

Дело судьи Николая Чауса

В августе прошлого года трёхлитровая банка стала для украинцев символом не только бабушкиных консерваций на зиму, но и местом для хранения $150 тыс. Именно на такой взятке поймали детективы НАБУ судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который для пущей надёжности припрятал деньги в стеклянной банке. Однако задержать судью на месте из-за его неприкосновенности детективы НАБУ не смогли. Разрешение на это должна была дать Верховная Рада, которая в тот момент отдыхала на каникулах. Воспользовавшись этим, Чаус сбежал в Молдову, где попросил политического убежища. Но молдавские правоохранители его задержали по запросу украинской Генпрокуратуры. В САП заявляют, что Чаус по-прежнему находится на территории Молдовы под домашним арестом. Ходатайство о его задержании и выдаче Украине наши правоохранители передали молдавским коллегам в январе 2017 года. В марте детективы НАБУ отвезли в Кишинёв документы, позволяющие запустить процесс экстрадиции беглого судьи.

Дело замглавы Минздрава Романа Василишина

«Хочу подчеркнуть, что ни один коррупционер не уйдёт от наказания. Я не позволю создавать преступные схемы и «доить» украинских граждан!» — прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман задержание Романа Василишина, замминистра здравоохранения. В июле пришлого года столичная прокуратура обвинила Василишина в создании системы поборов с врачей Александровской больницы Киева. Как объяснил генпрокурор Юрий Луценко, замминистра действовал с сообщником Юрием Серняком, руководителем урологического отделения клиники, который передавал Василишину каждую неделю от 50 тыс. до 100 тыс. грн. Спустя четыре дня после задержания Василишин вышел на свободу под залог в 2 млн грн, а следствие де-факто остановилось. Ключевая причина — нарушение подследственности. Делом занималась прокуратура Киева, хотя должны были детективы НАБУ и прокуроры САП. В антикоррупционной прокуратуре Фокусу подтвердили, что из-за ошибки с подследственностью в мае суд вернул обвинительный акт прокурорам.

Дело топ-менеджера НБУ Сергея Шацкого

В начале февраля Генпрокуратура задержала при получении взятки в $25 тыс. директора департамента платёжных систем НБУ Сергея Шацкого и трёх его сообщников. По версии силовиков, деньги он вымогал за регистрацию украинской платёжной системы «Платисервис». В СБУ схему действий объяснили так: Шацкий согласился за $35 тыс. перерегистрировать платёжную систему, которая называлась 24NonStop. До этого она подозревалась в пособничестве террористам «ДНР» и «ЛРН», о чём топ-менеджеру НБУ было известно. Печерский райсуд Киева арестовал Шацкого с возможностью внести залог в 800 тыс. грн. На следующий день деньги поступили, и он оказался на свободе. От исполнения обязанностей в Нацбанке его отстранили, пообещав провести служебное расследование. Правда, никаких подвижек в этом вопросе пока нет ни у работников НБУ, ни у прокуроров ГПУ. Последние говорят, что досудебное расследование всё ещё продолжается

Убили и забыли?

Убийство журналиста Павла Шеремета. В июле прошлого года в центре Киева убили журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета — его взорвали в машине. Тогда у правоохранителей было три версии убийства: профессиональная деятельность, личные причины, российская провокация с целью дестабилизации ситуации в стране. Коллеги журналиста сообщали, что Шеремет и его гражданская жена Алёна Притула, собственница «Украинской правды», неоднократно жаловались на слежку за ними. Спустя год никакого прогресса в деле убийства Павла Шеремета нет. В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что следствие установило возможных причастных к убийству Шеремета людей. Но подозрения до сих пор никому не вручили. О том, что прогресса в деле убийства журналиста нет, заявил и генпрокурор Юрий Луценко в одном из своих интервью месяц назад. В Национальной полиции Фокус уверили, что досудебное расследование убийства продолжается.

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Свидетелями ещё одного громкого убийства в сердце столицы киевляне стали в марте этого года: жертвой оказался бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков. За год до этого он вместе со своей супругой, тоже экс-депутатом Госдумы, Марией Максаковой переехали жить в Киев. Украинские правоохранители называли Вороненкова одним из ключевых свидетелей в деле о госизмене Виктора Януковича и захвате Крыма. Личность убийцы российского депутата следствие установило — им оказался гражданин Украины Павел Паршов, разыскиваемый за экономические преступления. Но это не помешало ему год прослужить в Нацгвардии. Украинские правоохранители считают, что его завербовали россияне. Однако узнать у Паршова имя заказчика преступления не получится — после выстрела в Вороненкова охранник последнего ответным огнём убил нападавшего. В Национальной полиции говорят, что имя заказчика убийства не знают. По мнению вдовы Вороненкова, им может быть кто-то из российских криминальных авторитетов, которые сотрудничают с ФСБ.

Убийство журналиста Олеся Бузины. Два года назад заголовки российских СМИ пестрели новостями о том, что в Украине душат свободу слова и убивают средь бела дня неугодных режиму. Поводом для таких громких заявлений стало убийство украинского журналиста Олеся Бузины, не скрывавшего своих пророссийских взглядов. В апреле 2015 года Бузину застрелили в Киеве возле подъезда его дома. Предполагаемых убийц нашли довольно быстро — спустя два месяца после трагедии министр внутренних дел заявил о задержании двух подозреваемых по делу — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Длительное время они находились под стражей, но в декабре 2015 года суд изменил им меру пресечения на частичный домашний арест. В конце июня этого года адвокат подозреваемых заявил, что прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Медведько и Полищука и передала дело в суд.

Убийство полковника СБУ Александра Хараберюша. «Долги мы отдаём быстро, своих в беде не бросаем» — так прокомментировал убийство полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша глава СБУ Василий Грицак, назвав своего подчинённого лучшим контрразведчиком в Украине. Хараберюша взорвали в машине в Мариуполе в конце марта. Он возглавлял управление военной контрразведки в Донецкой области. По словам Вячеслава Аброськина, начальника Национальной полиции в Донецкой области, одна из основных версий — теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов «ДНР». Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, считает, что убийство было спланировано и организовано при непосредственном участии российских спецслужб. Расследование, заявляют в Нацполиции, продолжается.

Убийство майора Ровенского СИЗО Ивана Мамчура. Российский след в смерти украинских силовиков нашли и в убийстве майора внутренней службы Ровенского СИЗО Ивана Мамчура. В сентябре прошлого года его труп с восемью огнестрельными ранениями обнаружили в подъезде одной из многоэтажек Ровно. Олега Смородинова, одного из подозреваемых в убийстве, оперативники задержали при попытке пересечения границы Украины в Харьковской области. «Смородинов в устной беседе сообщил, что совершил убийство по заказу органов ФСБ РФ, поскольку Мамчур раньше проходил службу в спецподразделениях Вооружённых сил в зоне АТО», — заявил на одном из брифингов генпрокурор Юрий Луценко. В Нацполиции Фокусу ответили, что помимо этого подозреваемого есть ещё один — его объявили в международный розыск. Обвинительный акт по Олегу Смородинову передан в суд.

Фото: УНИАН

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