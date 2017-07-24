Игра на публику. Как расследуют громкие уголовные дела последних двух лет

Дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова

Одной из первых крупных рыб, попавшихся на удочку новых антикоррупционных органов, стал Роман Насиров, глава Государственной фискальной службы. В марте задержание главного налоговика страны детективами НАБУ и последующий суд для избрания ему меры пресечения стали телевизионным шоу в прямом эфире. По версии правоохранителей, глава ГФС принимал незаконные решения о реструктуризации налоговых долгов предприятий, подконтрольных беглому народному депутату Александру Онищенко, в результате чего Украина потеряла около $3 млрд. Залог в сумме 100 млн грн за Романа Насирова внесла его супруга, после чего отстранённый от должности глава ГФС вышел из-под стражи и теперь спокойно может перемещаться по стране. Недавно Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины. На запрос Фокуса о том, когда же его будут судить, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре ответили, что досудебное расследование закончится в ближайшее время, после получения вывода экспертов.

Дело экс-депутата Николая Мартыненко

Ещё одним эффектным шоу средь бела дня детективы НАБУ отличились в апреле, задержав бывшего народного депутата от «Народного фронта» Николая Мартыненко. По версии прокуроров САП, с 2013-го по 2016 год он был причастен к созданию преступной группировки. Пользуясь служебным положением, подконтрольная Мартыненко, по мнению следователей, компания нанесла ущерб государству более чем на $17 млн. Сам бывший депутат называет дело политически ангажированным и обвиняет директора НАБУ Артёма Сытника в желании попиариться за его счёт. После задержания суд отпустил Мартыненко под личное поручительство народных депутатов и министров. Список тех, кто за него заступился, состоит из 21 фамилии, среди которых министры Лилия Гриневич, Владимир Омелян, Игорь Жданов, замглавы ЦИК Андрей Магера, а также народные депутаты Георгий Логвинский, Максим Поляков, Павел Пинзеник. В САП говорят, что дело Мартыненко всё ещё находится на стадии досудебного расследования.

Дело судьи Николая Чауса

В августе прошлого года трёхлитровая банка стала для украинцев символом не только бабушкиных консерваций на зиму, но и местом для хранения $150 тыс. Именно на такой взятке поймали детективы НАБУ судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который для пущей надёжности припрятал деньги в стеклянной банке. Однако задержать судью на месте из-за его неприкосновенности детективы НАБУ не смогли. Разрешение на это должна была дать Верховная Рада, которая в тот момент отдыхала на каникулах. Воспользовавшись этим, Чаус сбежал в Молдову, где попросил политического убежища. Но молдавские правоохранители его задержали по запросу украинской Генпрокуратуры. В САП заявляют, что Чаус по-прежнему находится на территории Молдовы под домашним арестом. Ходатайство о его задержании и выдаче Украине наши правоохранители передали молдавским коллегам в январе 2017 года. В марте детективы НАБУ отвезли в Кишинёв документы, позволяющие запустить процесс экстрадиции беглого судьи.

Дело замглавы Минздрава Романа Василишина

«Хочу подчеркнуть, что ни один коррупционер не уйдёт от наказания. Я не позволю создавать преступные схемы и «доить» украинских граждан!» — прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман задержание Романа Василишина, замминистра здравоохранения. В июле пришлого года столичная прокуратура обвинила Василишина в создании системы поборов с врачей Александровской больницы Киева. Как объяснил генпрокурор Юрий Луценко, замминистра действовал с сообщником Юрием Серняком, руководителем урологического отделения клиники, который передавал Василишину каждую неделю от 50 тыс. до 100 тыс. грн. Спустя четыре дня после задержания Василишин вышел на свободу под залог в 2 млн грн, а следствие де-факто остановилось. Ключевая причина — нарушение подследственности. Делом занималась прокуратура Киева, хотя должны были детективы НАБУ и прокуроры САП. В антикоррупционной прокуратуре Фокусу подтвердили, что из-за ошибки с подследственностью в мае суд вернул обвинительный акт прокурорам.

Дело топ-менеджера НБУ Сергея Шацкого

В начале февраля Генпрокуратура задержала при получении взятки в $25 тыс. директора департамента платёжных систем НБУ Сергея Шацкого и трёх его сообщников. По версии силовиков, деньги он вымогал за регистрацию украинской платёжной системы «Платисервис». В СБУ схему действий объяснили так: Шацкий согласился за $35 тыс. перерегистрировать платёжную систему, которая называлась 24NonStop. До этого она подозревалась в пособничестве террористам «ДНР» и «ЛРН», о чём топ-менеджеру НБУ было известно. Печерский райсуд Киева арестовал Шацкого с возможностью внести залог в 800 тыс. грн. На следующий день деньги поступили, и он оказался на свободе. От исполнения обязанностей в Нацбанке его отстранили, пообещав провести служебное расследование. Правда, никаких подвижек в этом вопросе пока нет ни у работников НБУ, ни у прокуроров ГПУ. Последние говорят, что досудебное расследование всё ещё продолжается

Убили и забыли?

Убийство журналиста Павла Шеремета. В июле прошлого года в центре Киева убили журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета — его взорвали в машине. Тогда у правоохранителей было три версии убийства: профессиональная деятельность, личные причины, российская провокация с целью дестабилизации ситуации в стране. Коллеги журналиста сообщали, что Шеремет и его гражданская жена Алёна Притула, собственница «Украинской правды», неоднократно жаловались на слежку за ними. Спустя год никакого прогресса в деле убийства Павла Шеремета нет. В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что следствие установило возможных причастных к убийству Шеремета людей. Но подозрения до сих пор никому не вручили. О том, что прогресса в деле убийства журналиста нет, заявил и генпрокурор Юрий Луценко в одном из своих интервью месяц назад. В Национальной полиции Фокус уверили, что досудебное расследование убийства продолжается.

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Свидетелями ещё одного громкого убийства в сердце столицы киевляне стали в марте этого года: жертвой оказался бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков. За год до этого он вместе со своей супругой, тоже экс-депутатом Госдумы, Марией Максаковой переехали жить в Киев. Украинские правоохранители называли Вороненкова одним из ключевых свидетелей в деле о госизмене Виктора Януковича и захвате Крыма. Личность убийцы российского депутата следствие установило — им оказался гражданин Украины Павел Паршов, разыскиваемый за экономические преступления. Но это не помешало ему год прослужить в Нацгвардии. Украинские правоохранители считают, что его завербовали россияне. Однако узнать у Паршова имя заказчика преступления не получится — после выстрела в Вороненкова охранник последнего ответным огнём убил нападавшего. В Национальной полиции говорят, что имя заказчика убийства не знают. По мнению вдовы Вороненкова, им может быть кто-то из российских криминальных авторитетов, которые сотрудничают с ФСБ.

Убийство журналиста Олеся Бузины. Два года назад заголовки российских СМИ пестрели новостями о том, что в Украине душат свободу слова и убивают средь бела дня неугодных режиму. Поводом для таких громких заявлений стало убийство украинского журналиста Олеся Бузины, не скрывавшего своих пророссийских взглядов. В апреле 2015 года Бузину застрелили в Киеве возле подъезда его дома. Предполагаемых убийц нашли довольно быстро — спустя два месяца после трагедии министр внутренних дел заявил о задержании двух подозреваемых по делу — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Длительное время они находились под стражей, но в декабре 2015 года суд изменил им меру пресечения на частичный домашний арест. В конце июня этого года адвокат подозреваемых заявил, что прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Медведько и Полищука и передала дело в суд.

Убийство полковника СБУ Александра Хараберюша. «Долги мы отдаём быстро, своих в беде не бросаем» — так прокомментировал убийство полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша глава СБУ Василий Грицак, назвав своего подчинённого лучшим контрразведчиком в Украине. Хараберюша взорвали в машине в Мариуполе в конце марта. Он возглавлял управление военной контрразведки в Донецкой области. По словам Вячеслава Аброськина, начальника Национальной полиции в Донецкой области, одна из основных версий — теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов «ДНР». Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, считает, что убийство было спланировано и организовано при непосредственном участии российских спецслужб. Расследование, заявляют в Нацполиции, продолжается.

Убийство майора Ровенского СИЗО Ивана Мамчура. Российский след в смерти украинских силовиков нашли и в убийстве майора внутренней службы Ровенского СИЗО Ивана Мамчура. В сентябре прошлого года его труп с восемью огнестрельными ранениями обнаружили в подъезде одной из многоэтажек Ровно. Олега Смородинова, одного из подозреваемых в убийстве, оперативники задержали при попытке пересечения границы Украины в Харьковской области. «Смородинов в устной беседе сообщил, что совершил убийство по заказу органов ФСБ РФ, поскольку Мамчур раньше проходил службу в спецподразделениях Вооружённых сил в зоне АТО», — заявил на одном из брифингов генпрокурор Юрий Луценко. В Нацполиции Фокусу ответили, что помимо этого подозреваемого есть ещё один — его объявили в международный розыск. Обвинительный акт по Олегу Смородинову передан в суд.

Фото: УНИАН