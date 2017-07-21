Поляков должен внести 304 тыс. залога, - решение суда

Соломенский районный суд Киева определил залог народному депутату Максиму Полякову в размере 304 тыс. грн. Об этом сообщают Українські новини.
Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые просили о залоге в 500 тыс. грн.
В то же время суд обязал Полякова носить электронный браслет слежения, запретил покидать города Киев и Умань (Черкасская область), обязал сдать загранпаспорта и не общаться с другими фигурантами уголовного производства.
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Мера пресечения действует до 19 августа включительно.
Решение суда обжалованию не подлежит.
Напомним, 11 июля Верховная Рада проголосовала за представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Максима Полякова, но отказалась дать согласие на его задержание и арест.