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Абитуриенты подали уже 1,2 миллиона заявлений в вузы

Абитуриенты подали уже 1,2 миллиона заявлений в вузы
UNIAN

Как выглядит топ-10 наиболее популярных университетов

21.07.17 147
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По состоянию на пятницу, 21 июля, абитуриенты подали в вузы почти 1,2 миллиона заявлений.

Через электронные кабинеты в системе ЕГЭБО зарегистрировано более 680 тысяч заявлений на поступление.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Утром 21 июля 2017 года на все образовательно-квалификационные уровни - младший специалист, бакалавр и магистр - поступающие подали 1 млн 194 тыс. 628 заявлений. Такую информацию предоставляет распорядитель ЕГЭБО - ГП "Инфоресурс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время поступающие зарегистрировали 151 тыс. 481 электронный кабинет - это свыше 80% от того количества, которые в МОН прогнозируют в этом году. Через эти электронные кабинеты подано 684 тыс. 116 заявлений на поступление в вузы.

"Данные полностью коррелируются с аналогичными цифрами прошлогодней вступительной кампании на те же даты. И это с учетом того, что в прошлом году поступающие имели возможность подавать большее количество заявлений и в этом году не осуществляется прием заявлений на образовательно-квалификационный уровень специалиста. К тому же в этом году примерно на 20 тысяч уменьшилось количество потенциальных абитуриентов - тех, кто сдавал ВНО", - отметил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Традиционно в тройке лидеров по количеству поданных заявлений остаются Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (41488), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (32721), Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (27150).

На четвертое место поднялась Львовская политехника (25819), а сразу за ней - Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (21288).

Также улучшил свои позиции Национальный авиационный университет (18 556), который догоняют Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (18364) и Киевский национальный торгово-экономический университет (18175).

На девятой строчке Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова (16320), а замыкает десятку лидеров Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (16262), который сейчас "потеснил" из рейтинга ГНУ имени Олеся Гончара.

Каждый абитуриент может отследить свой рейтинг среди других поступающих в системе "Конкурс" на сайте www.vstup.info. Кроме того, в электронном кабинете абитуриент может отследить все движения своих заявлений - от принятия учебным заведением до зачисления.

Напомним, электронную подачу заявлений в ВУЗы продлили до 23 июля.

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