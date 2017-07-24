В Карпатах харьковчанина убило молнией

В Ивано-Франковской области в горах возле села Быстрец от удара молнии погиб отдыхающий из Харькова. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Ивано-Франковской области в Facebook.

"23 июля в 18:06 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возле села Быстрец в долине Псаривка горы Кострич Верховинского района в результате попадания молнии погиб 48-летний житель Харькова, который с товарищем находился на отдыхе", - говорится в сообщении.

Для транспортировки тела погибшего были привлечены 5 спасателей Верховинского поисково-спасательного отделения. Горные спасатели снесли тело погибшего с Кострича и передали сотрудникам Национальной полиции.

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Напомним, 29 по 30 июня в результате непогоды в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях погибли четыре человека.