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Главная » Страна » Инфографика С начала года в Украине обезвредили более 50 преступных групп, – полиция
<span class="label red">Инфографика</span> С начала года в Украине обезвредили более 50 преступных групп, – полиция
Патрульная полиция / Фото: Пресс-служба МВД

Инфографика С начала года в Украине обезвредили более 50 преступных групп, – полиция

На счету ОПГ около 800 совершенных преступлений

24.07.17 94
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Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины с начала 2017 года обезвредил 53 организованные преступные группы (ОПГ) в составе 200 человек. Об этом сообщил в Facebook  заместитель главы МВД Вадим Троян.

"На счету ОПГ около 800 совершенных преступлений", – говорится в сообщении.

Из 200 участников организованных преступных групп: 115 взяты под стражу, 28 – под домашним арестом, и еще 21 человек должен внести залог.

Среди раскрытых преступлений: два умышленных убийства, 11 вымогательств, 16 угонов транспортных средств, 43 грабежа, 53 разбоя, 125 краж и 248 мошенничеств.

В Киеве за полгода было обезврежено 9 ОПГ, в Днепропетровской области – 8, в Львовской и Полтавской области – по 7, в Одесской области – 6.

"Решение по таким преступлениям принимает суд. И нередко дает или подписку, или домашний арест. Но моя точка зрения, как и большинства практиков, за такие виды преступления надо арестовывать и судить строже", – заявил Троян.

Он также добавил, что МВД готовит ряд изменений в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы Украины, касающиеся ужесточения наказания за подобные преступления.

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