Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины с начала 2017 года обезвредил 53 организованные преступные группы (ОПГ) в составе 200 человек. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Вадим Троян.

"На счету ОПГ около 800 совершенных преступлений", – говорится в сообщении.

Из 200 участников организованных преступных групп: 115 взяты под стражу, 28 – под домашним арестом, и еще 21 человек должен внести залог.

Среди раскрытых преступлений: два умышленных убийства, 11 вымогательств, 16 угонов транспортных средств, 43 грабежа, 53 разбоя, 125 краж и 248 мошенничеств.

В Киеве за полгода было обезврежено 9 ОПГ, в Днепропетровской области – 8, в Львовской и Полтавской области – по 7, в Одесской области – 6.

"Решение по таким преступлениям принимает суд. И нередко дает или подписку, или домашний арест. Но моя точка зрения, как и большинства практиков, за такие виды преступления надо арестовывать и судить строже", – заявил Троян.

Он также добавил, что МВД готовит ряд изменений в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы Украины, касающиеся ужесточения наказания за подобные преступления.