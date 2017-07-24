В Украине начали больше строить

В первом полугодии 2017 года объемы строительства в Украине выросли на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в понедельник, 24 июля.

По его словам, предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 36 млрд гривен.

"Кроме этого, по отношению к предыдущему месяцу также наблюдается рост – более чем на 13%. Уверен, по итогам года падение этого показателя, как минимум, не будет", – цитирует Парцхаладзе пресс-служба Минрегиона.

При этом, как уточнили в пресс-службе Кабмина, индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 124,6%. При этом жилищное строительство выросло на 16,5%, нежилищное – на 27,3%.

Напомним, в Украине официально запретили использовать асбест при строительных работах.