Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » "Топазу" продлили арест до конца сентября

"Топазу" продлили арест до конца сентября

"Топазу" продлили арест до конца сентября
Фото: mediaport.ua

Следующее заседание суда назначено на 11 сентября

25.07.17 192
000

Киевский районный суд Харькова продлил до 23 сентября меру пресечения для антимайдановца Игоря Кромского, известного по прозвищу "Топаз". 

Следующее заседание суда назначено на 11 сентября.

Отметим, харьковчанин Игорь Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". 

Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

"Топаз" срезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста в апреле 2014 года. 17 декабря 2014 года его задержали в пункте пропуска "Гоптовка" при попытке пересечь границу Украины. С того времени он находится под стражей.

Напомним, лишь каждый шестой судья, преследовавший активистов Евромайдана, уволен.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Лишь каждый шестой судья, преследовавший активистов Евромайдана, уволенГПУ объявила о новых подозрениях Януковичу, Захарченко, Якименко по делам Майдана, – ЛуценкоСледствие по расстрелам на Майдане будет завершено до конца года, – Луценко

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 17512
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1339
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 12252
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4153
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 8737
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1279
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3099
  1. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 4326 / 4822
  2. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 4040 / 17512
  3. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 2784 / 3049
  4. История смертельного больного английского мальчика закончилась трагически 2234 / 2463
  5. Украина оказалась в европейских лидерах по удивительному показателю 2057 / 2311
  6. Дрон с пропеллерами на пропеллере сделали в Сингапуре 2026 / 2337
  7. В Украине начал работу новый мобильный оператор 1840 / 2141
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 62 / 17512
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 54 / 4822
  3. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 27 / 2390
  4. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 11 / 3049
  5. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 6 / 1339
  6. В Минэкономразвития подсчитали, сколько пенсионеры будут получать в 2028 году 6 / 1360
  7. Зима близко. Сериал "Игра престолов" глазами психоаналитика 5 / 1662
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.