"Топазу" продлили арест до конца сентября

Киевский районный суд Харькова продлил до 23 сентября меру пресечения для антимайдановца Игоря Кромского, известного по прозвищу "Топаз".

Следующее заседание суда назначено на 11 сентября.

Отметим, харьковчанин Игорь Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана".

Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

"Топаз" срезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста в апреле 2014 года. 17 декабря 2014 года его задержали в пункте пропуска "Гоптовка" при попытке пересечь границу Украины. С того времени он находится под стражей.

Напомним, лишь каждый шестой судья, преследовавший активистов Евромайдана, уволен.