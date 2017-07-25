В Украине продаются цирки и киностудии

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди предприятий, выставленных на приватизацию (всего их 3444), – 23 в подчинении Минкультуры. Среди них – ГП "Национальный цирк Украины", ГП "Харьковский государственный цирк имени Ф.Д.Яшинова", ГП "Днепропетровский государственный цирк", ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины", ГП "Запорожский государственный цирк", ГП "Одесский государственный цирк", ГП "Криворожский государственный цирк", ГП "Львовский государственный цирк".

Кроме того, под приватизацию попадают киностудия имени Александра Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов и Украинская студия анимационных фильмов; а также ГП "Национальное газетно-журнальное издательство".

Еще 15 госпредприятий в ведении Минкультуры подпадают под ликвидацию или реорганизацию. Среди них – ГП "Украинский информационный-сервисный центр культуры и туризма", малое ГП "Культсантехник", ГП "Государственное концертное агентство "Украина" и другие.

25 госпредприятий в подчинении Минкульта оставят в государственной собственности: театры, Дом органной музыки, Национальный одесский филармонический оркестр, Национальный центр Александра Довженко, Национальная филармония Украины и другие.

Напомним, Кабмин хочет получить от приватизации по 17,1 млрд грн в ближайшие два года.