С 1 августа расширяется список препаратов программы "Доступные лекарства"

В Украине перечень лекарственных препаратов по программе "Доступные лекарства" расширят с 1 августа 2017 года. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"С 1 августа перечень лекарств, которые входят в программу "Доступные лекарства", увеличится на четверть и составит около 200 препаратов", – написал Гройсман.

З 1 серпня перелік ліків, які входять до програми #ДоступніЛіки, збільшиться на чверть і становитиме близько 200 препаратів. pic.twitter.com/JTUVZktPtL — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 июля 2017 г.

Напомним, 1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только по правильно выписанному рецепту.