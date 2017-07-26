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Главная » Страна » С 1 августа расширяется список препаратов программы "Доступные лекарства"

С 1 августа расширяется список препаратов программы "Доступные лекарства"

С 1 августа расширяется список препаратов программы "Доступные лекарства"
Фото: mioby.ru

Будут доступны около 200 лекарств

26.07.17 1622
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В Украине перечень лекарственных препаратов по программе "Доступные лекарства" расширят с 1 августа 2017 года. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"С 1 августа перечень лекарств, которые входят в программу "Доступные лекарства", увеличится на четверть и составит около 200 препаратов", – написал Гройсман.

Напомним, 1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только по правильно выписанному рецепту.

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