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На заработки в Россию за полгода уехали четверть миллиона украинцев

На заработки в Россию за полгода уехали четверть миллиона украинцев
Иллюстративное фото

В общей сложности за полгода в РФ съездило более полумиллиона граждан нашей страны

26.07.17 57
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За шесть месяцев 2017 года на работу в Россию уехали 250 тыс. украинцев. 

Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ .

Почти столько же украинцев уехали в Россию с частным визитом - 219,1 тыс, а еще 20,7 тыс. - для туризма и 13,5 тыс. - для учебы.

Таким образом получается, что суммарно по разным целям в Россию за полгода ездили 503 тыс. украинцев.

Кроме того, с января  в РФ поставлены на миграционный учет 844 597 украинцев, из них 93 844 человека зарегистрировано по месту жительства и 750 753 человека - поставлено на учет по месту пребывания.

526 546 человек поставлены на учет по месту пребывания первично.

Из них 245 602 украинца въехали в Россию на работу, 219 086 - с частным визитом, 20 684 - для туризма, 13 508 - для учебы и 27 666 украинцев под другими предлогами.

При этом, за январь-июнь Россия сняла 483 908 украинцев с миграционного учета.

Напомним, Россия упростила получение украинцами гражданства РФ.

 

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