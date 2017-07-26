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Президент подписал закон о ратификации соглашения с Европолом

Президент подписал закон о ратификации соглашения с Европолом
Европол / Фото: coinspeaker.com

Соглашение углубит интеграцию Украины в политику ЕС в сфере юстиции и внутренних дел

26.07.17 65
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Президент Петр Порошенко подписал закон, которым ратифицируется соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Украиной и Европолом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент считает, что вступление в силу соглашения углубит интеграцию Украины в политику ЕС в сфере юстиции и внутренних дел.

Документ предусматривает активизацию обмена оперативной информацией и создание возможностей для совместных мероприятий по расследованию преступлений и поиску подозреваемых.

Кроме обмена информацией сотрудничество может включать обмен специальными знаниями, общими сведениями, результатами стратегического анализа, информацией о процедурах уголовных расследований, информацией о методах предотвращения преступности, участие в учебных мероприятиях, а также предоставление консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.

Документ вступает в силу с даты направления Европейским полицейским офисом уведомления о получении сообщения Украины о ратификации.

Напомним, 12 июля в Верховной Раде принят проект закона о ратификации соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве.

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