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Запрет на продажу алкоголя ночью в Киеве остался в силе

Запрет на продажу алкоголя ночью в Киеве остался в силе
Иллюстративное фото

Рассмотрение кассационной жалобы по этому вопросу состоялось 25 июля

26.07.17 25
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Высший хозяйственный суд Киева подтвердил законность решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя в Киеве ночью - с 23:00 до 10:00.

Об этом заявил начальник управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета Владимир Слончак, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы выиграли суд. Решение принято в нашу пользу и мы не обязаны отменять запрет на продажу алкоголя в ночное время", - заявил Слончак.

Рассмотрение кассационной жалобы по этому вопросу состоялось 25 июля.

Иск об отмене соответствующего решения Киевсовета был подан Киевским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины.

Напомним, Киевсовет 22 сентября 2016 года ввел запрет на реализацию субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю, алкогольных и слабоалкогольных напитков на территории Киева, с 23:00 до 10:00. Решение вступило в силу 13 октября. Его поддержали 86 депутатов Киевсовета. Решением предусмотрено, что запрет распространяется только на продажу алкоголя в заведениях розничной торговли. Продажа спиртных напитков и пива в ресторанных заведениях в ночное время не запрещена. 

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