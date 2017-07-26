Следующим грузином, кого лишат гражданства Украины станет Углава, - мнение

Следующий, кого президент Украины Петр Порошенко может лишать гражданства - это первый заместитель главы НАБУ Гизо Углава.
Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Сергей Лещенко.
"Чтобы вы не питали иллюзий. Это еще далеко не конец. Следующий, кого Порошенко будет лишать гражданства - это первый заместитель главы НАБУ Гизо Углава. Человек непубличный, но очень влиятельный. Таким образом, Банковая будет продолжать сценарий уничтожения НАБУ. Происходящее - еще одно звено цепи по подготовке Порошенко ко второму сроку через закручивание гаек и наступление на гражданское общество и оппозицию", - написал Лещенко.
Напомним, Саакашвили лишен гражданства Украины.