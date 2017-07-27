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Главная » Страна » Конституционный суд Молдовы не разрешил Додону проводить референдум

Конституционный суд Молдовы не разрешил Додону проводить референдум

Конституционный суд Молдовы не разрешил Додону проводить референдум
Игорь Додон / Фото: kp.ru

Декрет президента признан незаконным

27.07.17 249
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Конституционный суд Молдовы в четверг, 27 июля, признал неконституционным декрет президента Игоря Додона о проведении 24 сентября консультативного референдума. Об этом сообщает издание Мoldovanews.md.

"Конституционный суд постановил удовлетворить запрос депутатов от Либеральной партии. Объявляется неконституционным декрет президента о проведении республиканского консультативного референдума", — сказал председатель суда Тудор Панцыру.

Он пояснил, что инициированные Додоном вопросы не могут быть вынесены на консультативный референдум, а только на законодательный. Но у президента Молдовы нет полномочий, чтобы инициировать проведение законодательного референдума.

Напомним, президент Молдовы предлагал вынести на референдум четыре вопроса: о расширении полномочий президента, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданами выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдовы в школах страны.

Депутаты парламента от Либеральной партии обратились в Конституционный суд с просьбой вынести решение о законности этого решения.

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