В сентябре пройдут украинско-американские учения Rapid Trident-2017, – Минобороны

В сентябре состоятся украинско-американские командно-штабные учения Rapid Trident-2017. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНИАН.
"С целью подготовки к запланированным на сентябрь совместным украинско-американским командно-штабным учениям Rapid Trident-2017 аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко в Прикарпатье посетила группа представителей ВВС США", – заявил спикер МО.
"Иностранные гости ознакомились с инфраструктурой аэродрома, состоянием сооружений и коммуникациями", – добавил он.
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Он также сообщил, что авиационная составляющая совместных учений предусматривает выполнение полетов с этого аэродрома.