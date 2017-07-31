Компания ELDORADO, одна из крупнейших украинских сетей по продаже бытовой техники и электроники, сформировала новую команду топ-менеджмента. Ее возглавил генеральный директор Виталий Гресько. Новая руководящая команда поставила перед собой амбициозные цели: открытие 37 магазинов в новом формате и реализация стратегических планов до конца 2017 года.

23 мая 2017 года Виталий Гресько приступил к работе в качестве генерального директора сети ELDORADO. До назначения он возглавлял направление развития торговой сети ELDORADO.

Команда топ-менеджмента ELDORADO была также усилена новыми руководителями бизнес-подразделений: департамента развития бизнеса, развития розничной торговли, логистики, маркетинга, управления персоналом. Ставка делается на инвестирование в лучший на сегодняшний день персонал, поскольку успех любого дела зависит прежде всего от команды.

Виталий Гресько прокомментировал: «Уже 18 лет ELDORADO является ключевым игроком украинского рынка электроники. Я поставил себе цель сделать компанию безоговорочным лидером. Для этого будут реализованы стратегические планы во всех ключевых процессах. Я хочу вывести эффективность управления торговыми площадками и ассортиментом, а также качество обслуживания покупателей на принципиально новый уровень».

В ноябре 2016 года компания ELDORADO анонсировала масштабные планы по реформатированию бренда и розничной сети. Новый формат магазинов включает сервисную зону непосредственно в магазине, чтобы посетители могли получить услуги по обслуживанию техники в одном месте. Также в магазинах теперь располагается зона интернет-заказов, установки и настройки. Была создана «зона pick-up», в которой можно заказать товары с доставкой на дом, в независимости от того, есть товар в наличии в данном магазине или нет.

Одна из главных целей, которую поставил перед собой новый топ-менеджмент – внедрить обновленный формат во всей сети магазинов ELDORADO. Формат был уже частично введен в ноябре 2016 года. За девять месяцев новая стратегия продемонстрировала свою эффективность – продажи с квадратного метра в новом формате увеличились на 30-35% в зависимости от локации, вырос средний чек.

Поскольку новая линия развития бренда оправдала ожидания покупателей, ELDORADO открывает новые магазины исключительно в новом формате, а существующие – модернизирует.

Новая концепция предполагает также реформирование работы логистики компании. Современные условия диктуют необходимость оперативной доставки товара покупателю. Конкуренция в этой нише очень высокая, поэтому ставка сделана на удобство и скорость доставки. Например, до конца года будет реализован проект «Логистика за 24 часа», что позволит осуществлять доставку товара от склада до покупателя в течение суток.

«Компания ELDORADO сформировала настоящую «команду мечты». В ней собрали лучших профессионалов с более чем десятилетним опытом работы каждого в своей сфере. Да, мы поставили смелые цели, но каждый из нас полон энтузиазма, каждый понимает и разделяет ценности компании, каждый хочет достичь невероятного. Я уверен в нашем успехе», - отметил Виталий Гресько.