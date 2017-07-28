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Укрзализныця запускает еще один поезд в Перемышль
112.ua

Укрзализныця запускает еще один поезд в Перемышль

Поезд будет отправляться из Киева и следовать через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов

28.07.17 59
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Укрзализныця с 24 августа запустит дополнительную пару поездов "Интерсити+" сообщением Киев - Перемышль. Об этом заявил глава правления компании Войцех Балчун, передает пресс-служба Укрзализныци.

Новый поезд будет следовать через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов. 

"Второй поезд в направлении Перемышля - это оперативная реакция на растущий спрос в этом направлении. В общем - это часть системной и масштабной работы по развитию железнодорожного пассажирского сообщения Украина - Европейский Союз. Кроме того, этот поезд обеспечит возможность жителям городов Винница, Хмельницкий и Тернополь быстро и комфортно путешествовать в Европу", - отметил Балчун.

Билеты на новый поезд уже можно купить на сайте Укрзализныци во всех международных кассах. Поезд № 715 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:52 и прибывать в Перемышль в 15:05. На маршруте следования поезд будет останавливаться в Виннице (09:09-09:11), Хмельницком (10:45-10:47), Тернополе (12:12-12:14) и Львове (13:42- 13:55).

Поезд Интерсити № 716 будет отправляться со станции Перемышль в 13:07 и прибывать на Киев-Пассажирский в 23:10. На маршруте следования поезд будет останавливаться во Львове (16:02 16:12), Тернополе (17: 38-17:40), Хмельницком (19: 09-19:11) и Виннице (20: 47-20:49).

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