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Главная » Страна » Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его

Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его

Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его
Фото из открытых источников

Экс - глава Одесской ОГА требует немедленно провести графическую экспертизу

30.07.17 2206
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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что его лишили украинского гражданства из-за документа, который является фальшивым.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи Администрации президента один из лидеров его фракции. На основании вот этого документа президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мной заполнена анкета! Я требую немедленно провести графическую экспертизу, здесь мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли мошенники!", - написал Саакашвили.

Напомним, Саакашвили обжалует лишение его гражданства Украины.

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