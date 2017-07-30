Саакашвили заявил, что анкета на получение гражданства не его

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что его лишили украинского гражданства из-за документа, который является фальшивым.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи Администрации президента один из лидеров его фракции. На основании вот этого документа президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мной заполнена анкета! Я требую немедленно провести графическую экспертизу, здесь мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли мошенники!", - написал Саакашвили.

Напомним, Саакашвили обжалует лишение его гражданства Украины.