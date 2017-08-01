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Размер алиментов на детей в Украине увеличен

Размер алиментов на детей в Украине увеличен
Иллюстративное фото

Если раньше волокита могла длиться по полгода-год, теперь суд обязан в течение трех дней вынести решение, какую сумму средств может получать ребенок

01.08.17 1129
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Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся улучшения защиты прав ребенка на надлежащее содержание", на одного ребенка можно требовать четверть дохода родителя, на двух малышей - одну треть дохода, на трех и более - половину дохода плательщика алиментов.

Об этом сообщает Главное территориальное управление юстиции в городе Киеве.

Родители, доходы которых неизвестны, и которые получают зарплату из нескольких мест работы одновременно, должны заплатить алименты, которые составляют не менее 50% прожиточного минимума, тогда как ранее эти выплаты составляли 30% от прожиточного минимума.

"Если тот из родителей, которому назначено платить алименты, не начисляет их вовремя, будет платить пеню - 1% за день. Но не более 100% от суммы. Как и раньше, должнику по алиментам могут запретить выезд заграницу, а если долг больше 3 месяцев - может быть применена опись и конфискация имущества. После этого вырученные средства передаются ребенку", - пояснил начальник Главного территориального управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко.

В целом, на одного ребенка можно требовать четверть дохода родителя, на двух малышей - одну треть дохода, на трех и более - половину дохода плательщика алиментов.

Согласно нормам закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год", для детей до 6 лет прожиточный минимум на одного человека составляет: с первого мая - 1426 гривен, а с первого декабря - 1492 гривны.

"Для детей от 6 до 18 лет эти цифры находятся на отметке - 1777 гривен - с первого мая и 1860 гривен - с первого декабря. А это значит, что минимальная сумма алиментов с учетом не менее 50%, которая должна выделяться на ребенка, будет равняться в среднем 900 грн. Максимальная, при этом, может доходить в среднем до 16 000 гривен на ребенка. Алименты для малышей составляют по меньшей мере 713 грн", - сказано в пресс-релизе.

Алименты не могут превышать 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, если заявлено требование об индексации алиментов, присужденных в твердой денежной сумме.

Алименты являются собственностью ребенка, взамен ранее было прописано, что они принадлежат тому, с кем ребенок проживает.

Верхняя граница алиментов - 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста - 14-18 тыс. грн.

Куценко подчеркнул, что особые требования закон поставил перед судьями, которые рассматривают дела назначения алиментов.

"Если раньше волокита могла длиться по полгода-год, теперь суд обязан в течение трех дней рассмотреть обращение и вынести решение, какую сумму средств может получать ребенок. Дата подачи заявления в суд считается такой, с которой начинается начисление алиментов. Это исключает ситуацию, когда ребенок на протяжении месяцев остается без предназначенных для него средств", - отметил Куценко.

Он также подчеркнул, что тот из родителей, кто платит алименты, имеет право попросить отчет, куда именно были потрачены средства.

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