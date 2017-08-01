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Главная » Страна » Путин решил, что крымчане больше ничего не должны украинским банкам

Путин решил, что крымчане больше ничего не должны украинским банкам

Путин решил, что крымчане больше ничего не должны украинским банкам
Владимир Путин / Фото: newsru.com

Теперь будет действовать норма об отказе заемщика от взаимодействия с лицом, которое имеет основания требовать погашения задолженности

01.08.17 601
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Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах погашения долгов жителей аннексированного Крыма перед украинскими банками.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента РФ.

Теперь будет действовать норма об отказе заемщика от взаимодействия с лицом, которое имеет основания требовать погашения задолженности.

Также заемщик может обратиться в Фонд защиты вкладчиков, который уполномочен реструктурировать задолженности заемщика.

"Федеральным законом определяются полномочия Фонда при осуществлении прав кредитора в отношении юридических лиц – должников кредитных учреждений, размер обязательств которых превышает пять миллионов рублей, а также лиц, передавших свое имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств указанных юридических лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, Киев отреагировал на слова итальянского посла в РФ о Крыме.

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