Путин решил, что крымчане больше ничего не должны украинским банкам

Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах погашения долгов жителей аннексированного Крыма перед украинскими банками.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента РФ.
Теперь будет действовать норма об отказе заемщика от взаимодействия с лицом, которое имеет основания требовать погашения задолженности.
Также заемщик может обратиться в Фонд защиты вкладчиков, который уполномочен реструктурировать задолженности заемщика.
"Федеральным законом определяются полномочия Фонда при осуществлении прав кредитора в отношении юридических лиц – должников кредитных учреждений, размер обязательств которых превышает пять миллионов рублей, а также лиц, передавших свое имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств указанных юридических лиц", - говорится в сообщении.
Напомним, Киев отреагировал на слова итальянского посла в РФ о Крыме.