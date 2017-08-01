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Зарплата военных должна быть не ниже зарплат госслужащих, - Турчинов

Зарплата военных должна быть не ниже зарплат госслужащих, - Турчинов
Александр Турчинов / Фото: Пресс-служба СНБО

"Оклады за воинские звания наших солдат и офицеров (позорные 5 гривен за каждое очередное звание!) не изменялись с 1999 года!"

01.08.17 1784
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Александр Турчинов обратился к Кабинету министров с просьбой предусмотреть в проекте госбюджета на 2018 год увеличение заработной платы военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, соответствующие предложения по формированию оборонного бюджета Украины он направил в Кабинет министров.

"Оклады за воинские звания наших солдат и офицеров (позорные 5 гривен за каждое очередное звание!) не изменялись с 1999 года! Они вместе с должностными окладами должны быть немедленно пересмотрены и стать основой денежного обеспечения военнослужащих. Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, где не менее 70-80 % – должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10-15 %", – заявил Турчинов.

По его словам, зарплата военных должна быть не ниже зарплат государственных служащих.

"Для государственных служащих в течение последних двух лет произошло значительное повышение заработной платы. Так, многие руководители департаментов министерств и других центральных органов исполнительной власти, начиная с 2016 года, получали зарплату, которая превысила 30 тыс. грн в месяц. Для сравнения, сегодня совокупный месячный доход с премиями, надбавками и боевыми выплатами командира бригады – полковника, который воюет на переднем рубеже, в среднем составляет 19,5 тыс. грн", – заявил Турчинов.

Напомним, Турчинов предложил активнее искать врагов Украины для обмена на наших заложников.

 

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