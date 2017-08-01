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Главная » Страна » Новости партнеров Ник Вуйчич снова прилетит в Киев, чтобы вместе с Украиной отпраздновать День Благодарения

Новости партнеров Ник Вуйчич снова прилетит в Киев, чтобы вместе с Украиной отпраздновать День Благодарения

<span class="label">Новости партнеров</span> Ник Вуйчич снова прилетит в Киев, чтобы вместе с Украиной отпраздновать День Благодарения

Международный праздник День благодарения ещё не успел прижиться в Украине. Возможно, виной, не самая легкая жизнь украинцев, которая, к сожалению, с каждым годом становится более трудной и непредсказуемой. Тяжким грузом на плечах людей лежит война, безработица, повышение цен, удручающие пенсии, страх за завтрашний день и многие другие проблемы. Однако, 17 сентября на Праздник Благодарения к украинцам приедет специальный гость – Ник Вуйчич, человек-легенда, всемирно известный мотивационный спикер, человек без рук и ног.

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Несмотря на физические ограничения, Ник ловко орудует клавиатурой компьютера, играет в футбол, плавает, занимается серфингом, прыгает с парашютом, водит автомобиль. Продуктивности этого человека может позавидовать каждый: он руководит некоммерческой организацией «Жизнь без конечностей», созданной для помощи инвалидам. Около 250 раз в год выступает со сцены, написал несколько книг, которые мгновенно стали бестселлерами, снимается в кино, становится героем известных ток-шоу, входит в десятку влиятельных людей на Планете. Он  женат и воспитывает двоих сыновей. Ник уверен, что он тот, кто он есть, только благодаря вере в Бога.

За последние два года украинцы трижды смогли увидеться и пообщаться с Ником Вуйчичем. В Украине Ника знают везде: от Парламента до военного госпиталя. Сотни тысяч украинцев были мотивированны его неординарной жизнью, историями из его путешествий по самым убогим местам нашей планеты, его невероятными победами и сердечными откровениями. Во время предыдущих поездок он выступал перед многотысячными аудиториями, был гостем на бизнес ланчах, участником пресс-конференций и ток-шоу. Встретиться с Ником смогли и герои мультимедийного проекта «Переможцi», которые потеряли на войне конечности, но не пали духом. Своим примером Ник смог вдохновить и изменить жизни этих людей. Его невероятная мудрость, личный пример и горячая любовь к украинцам – станут самой главной частью Дня Благодарения в этом году, поскольку он решил снова приехать в Украину чтобы  ободрить украинцев в это нелегкое время войны и кризиса.

Осенний визит Ника в Украину будет отличаться от всех остальных. 17 сентября в 19:30 состоится благотворительное выступление Ника в центре Киева на Крещатике. На празднике соберутся более 500 000 человек, а благодаря прямой трансляции телеканала «Надія». услышать человека легенду и отпраздновать День благодарения с украинцами смогут еще 20 стран.

В этот раз Ник будет делиться своим главным секретом успеха жизни без ограничений – это вера в Бога, вера в себя, вера в мечту, как быть сильным в трудные времена. Он знает секрет, как быть Победителем, когда все видят тебя проигравшим. Это – сила, вера и любовь, которая внутри Ника. Это то, что не сломило его, спасло от жизни в уничижении, угнетении и подняло на высоты. Приглашаем вас стать частью этого масштабного события для вдохновения и обновления нашей нации!

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