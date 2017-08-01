СМИ: Генпрокуратура закрыла дело против Пашинского за стрельбу под Киевом

Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против народного депутата от "Народного фронта", главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. Об этом говорится в постановлении следователя ГПУ, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Издание отмечает, речь идет об уголовном деле по факту стрельбы под Киевом прошлой зимой, когда Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

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В ГПУ пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса признаны "общественно опасными". В то же время следствие установило, что в действиях Химикуса отсутствует состав уголовного преступления по ч. 2. ст. 296 УК Украины (хулиганство), однако может присутствовать состав административного нарушения в виде нецензурной брани.

Напомним, 31 декабря 2016 года произошел инцидент между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Тогда Пашинский ранил своего оппонента из огнестрельного оружия, которое, по его словам, является наградным, - он получил его в марте 2014 года, когда был и.о. главы Администрации президента.

Сам Химикус утверждает, что Пашинский применил огнестрельное оружие "не по правилам". В частности, он заявил, что тот не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь и лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств" пуля попала жертве в ногу.