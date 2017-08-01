Центризбирком оценил стоимость проведения парламентских выборов в 1,8 млрд грн

Выборы президента в два тура обойдутся в 2,3 млрд грн

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила ориентировочные объемы расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины" на 2019 год (очередные парламентские выборы) в размере 1,858 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Также ЦИК утвердила ориентировочный объем расходов на проведение очередных выборов президента Украины в 2019 году на сумму 2,355 млрд грн.

"В расчетах учтено возможное проведение повторного голосования", - уточнили в ЦИК.

Кроме того, ЦИК запрашивает выделение из бюджета 32,168 млн грн на промежуточные выборы народных депутатов в 5 одномандатных избирательных округах в случае их назначения.

Также комиссия утвердила объем субвенции из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2018 году на сумму 309,19 млн грн и на проведение очередных местных выборов в 2020 году на сумму 1,9 млрд грн.