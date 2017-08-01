Тиллерсон: Взаимоотношения с РФ только ухудшаются

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что, несмотря на желание США нормализировать отношения с РФ, они продолжают ухудшаться. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА Новости.

"Я не думаю, что американцы хотят, чтобы у нас были плохие отношения с большой ядерной державой. Но думаю, что они расстроены, и многое отражает это расстройство. И мы не видим того улучшения отношений с Россией, которое бы хотели видеть", — отметил Тиллерсон.

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Он напомним, что в ходе первых встреч с российским руководством он выражал готовность к работе по улучшению отношений, но ситуация только ухудшилась.

"Я говорил президенту (Путину… я постоянно говорю министру иностранных дел Лаврову: "Ситуация плохая, но, поверьте, она может стать хуже". И она стала", — подчеркнул госсекретарь.