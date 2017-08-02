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Главная » Страна » Систему раздельного сбора твердых бытовых отходов ввели во Львове

Систему раздельного сбора твердых бытовых отходов ввели во Львове

Систему раздельного сбора твердых бытовых отходов ввели во Львове
Фото из открытых источников

Систему запускали три года назад, но она все это время не работала

02.08.17 410
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Во Львове с 1 августа восстановили систему раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Об этом заявил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Назарий Романчук, сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

По словам чиновника, систему запускали три года назад, но, к сожалению, она все это время не работала.

Также Романчук сообщил, что уже обработаны все логистические схемы, согласно которым будет работать система сортировки. На сегодня в городе установили 1648 контейнеров для раздельного сбора отходов.

"Львовская ОГА совместно с перевозчиками проведет осмотр территорий, на которых дополнительно установят контейнерные площадки для сортировки", – отметил Романчук.

Городская власть уверяет, что сортировка будет способствовать снижению количества мусора, который сейчас производит Львов.

Напомним, под Киевом нашли 40 тонн львовского мусора.

 
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