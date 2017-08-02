Систему раздельного сбора твердых бытовых отходов ввели во Львове

Систему запускали три года назад, но она все это время не работала

Во Львове с 1 августа восстановили систему раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Об этом заявил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Назарий Романчук, сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

По словам чиновника, систему запускали три года назад, но, к сожалению, она все это время не работала.

Также Романчук сообщил, что уже обработаны все логистические схемы, согласно которым будет работать система сортировки. На сегодня в городе установили 1648 контейнеров для раздельного сбора отходов.

"Львовская ОГА совместно с перевозчиками проведет осмотр территорий, на которых дополнительно установят контейнерные площадки для сортировки", – отметил Романчук.

Городская власть уверяет, что сортировка будет способствовать снижению количества мусора, который сейчас производит Львов.

Напомним, под Киевом нашли 40 тонн львовского мусора.