Москаль сократил в Закарпатье рабочий день

В Закарпатской области из-за жары на один час сократили рабочий день.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Распоряжение вступает в силу сегодня. Также сообщается, что распоряжение о сокращении рабочего дня будет действовать до 10 августа. Именно в этот период синоптики прогнозируют в области аномально высокую температуру воздуха.

По прогнозам в Закарпатской области ожидается до 36 градусов тепла, а в южных районах - Береговском и Виноградовском - до 38 градусов жары.

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"Продуктивно работать в таких условиях можно разве что в оборудованных кондиционерами помещениях, которых немного. Для остальных работников (особенно тех, кто работает под открытым небом), лучше изменить режим работы и сократить рабочее время на час", - заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Недоработанные часы (с 2 по 10 августа) будут перенесены на рабочие дни в конце августа и в начале сентября 2017 года, когда температура воздуха нормализуется.

В соответствии с распоряжением Геннадия Москаля, учреждениям и предприятиям всех форм собственности рекомендуется изменить рабочий график работников, увеличить технические перерывы, а также ограничить выполнение работ повышенной опасности.

Напомним, в Киев из-за жары не будут пускать тяжеловесный транспорт.