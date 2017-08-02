Укрзализныця отложила запуск поезда Львов – Краков

Укрзализныця отложила запуск поезда сообщением Львов – Краков, который должен был курсировать с 1 августа. Об этом сообщает Leopolis.news.

В ответе на информационный запрос журналистов, представители железной дороги отметили, что "сейчас проводится работа по введению сообщениия Краков – Львов, но говорить о дате запуска поезда еще рано".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця запускает еще один поезд в Перемышль

Напомним, в феврале Укрзализныця анонсировала запуск новых маршрутов в Польшу, в частности Львов – Краков. Идея запустить новые поезда в Польше появилась после успешного запуска поезда Интерсити+ Киев – Перемышль, который с 23 декабря 2016 года курсирует ежедневно. Расстояние из Киева до Перемышля поезд преодолевает всего за 7 часов 40 минут, а обратно – за 7 часов 07 минут, а продолжительность поездки из Львова в Перемышль составит 2 часа 8 минут.