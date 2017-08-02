Российские литераторы и блогеры призвали боевиков освободить журналиста Асеева

Расхождение взглядов с главарями "ДНР" не может быть основанием для задержания

Правозащитное объединение литераторов, журналистов, переводчиков, редакторов, издателей, блогеров "Свободное слово" призывает представителей ОРДО допустить к незаконно арестованному журналисту Станиславу Асееву международных наблюдателей и врачей и как можно скорее освободить его.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте ассоциации.

"Станислав Асеев (публиковавший свои материалы под псевдонимом Васин) является сотрудником Украинской службы радио "Свободная Европа/Радио Свобода", писателем и блогером. В своих текстах он выражает личный непредвзятый взгляд на происходящее в его родном Донецке. Расхождение его точки зрения с позицией официальных лиц ДНР не может быть основанием для его тайного ареста и удержания под стражей", - говорится в обращении.

В организации опасаются, что в заключении к журналисту были применены пытки, неминуемо повлекшие ухудшение состояния его здоровья.

"Ассоциация "Свободное слово" протестует против незаконного задержания журналиста. Мы считаем этот арест нарушением базовых прав и свобод человека. Мы опасаемся, что в заключении к журналисту были применены пытки и что это с неизбежностью привело к ухудшению состояния здоровья Станислава Асеева. Мы призываем силы, которые удерживают журналиста, немедленно допустить к нему международных наблюдателей и врачей и как можно скорее освободить журналиста из-под незаконного ареста", - призвали члены "Свободного слова".

Обращение подписали 58 членов организации, в том числе писатели Светлана Алексиевич, Борис Акунин (псевдоним Григория Чхартишвили), Людмила Улицкая, Денис Драгунский, правозащитница Зоя Светова и другие.

Напомним, журналист Станислав Асеев, писавший под всевдонимом Васин, пропал 2 июня на территории, контролируемой боевиками ОРДО. Семья и друзья пропавшего журналиста обеспокоились, что он мог быть задержан так называемой "властью" и ему грозят пытки и жестокое обращение.

Васин сотрудничал с рядом украинских СМИ: "Зеркало недели. Украина", "Український тиждень" и проектом Радио Свобода "Радио Донбасс.Реалии".